Данилов монастырь проведет фестиваль в честь 10-летия возвращения исторических колоколов

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Фестиваль колокольного звона в московском Даниловом монастыре соберет в воскресенье лучших звонарей России, Франции, Латвии, Белоруссии, Украины, Казахстана, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе обители. Это событие приурочено к десятилетию возвращения в обитель уникального исторического ансамбля колоколов, который оказался единственным полностью уцелевшим в Москве после революции 1917 года.

"Звоны будут исполняться на 18 исторических колоколах монастыря, возвращенных из Гарвардского университета десять лет назад. В начале ХХ века Даниловские колокола признавались одними из лучших в Москве. Это определило их судьбу: после закрытия монастыря весь набор был выкуплен у властей американским меценатом Чарльзом Крейном. Колокольный ансамбль Данилова монастыря является единственным в Москве и одним из четырех в России, полностью сохранившимся после революции 1917 года", - рассказали в пресс-службе.

Накануне в монастыре прошла научная конференция с участием музыковедов и кампанологов из России, США, Италии, Германии. В эти же дни начинается новый учебный год на Даниловских курсах звонарского мастерства, где все желающие смогут постичь азы русского традиционного колокольного звона. В день колокольного фестиваля 30 сентября для его гостей откроется фотоэкспозиция "Возвращение Даниловских колоколов".

12 сентября 2008 г. Патриарх Алексий II освятил прибывшие из США колокола, а 17 марта 2009 г. Патриарх Кирилл благословил первый звон колокольного ансамбля. В сентябре 2010 года, после исследования состояния колоколов и настройки системы управления, был проведен первый фестиваль звонов на колокольне монастыря, который впоследствии стал традиционным, многие москвичи специально приезжают сюда послушать звоны.