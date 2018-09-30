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Сезон работы фонтанов в Москве закрывается 1 октября

Всего в столице насчитывается около 600 фонтанов, бассейнов и водных устройств

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Сезон работы фонтанов в Москве закрывается 1 октября, сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

"В ночь на 1 октября 2018 года сезон работы фонтанов в городе Москве закрывается, начинается их консервация на зимний период и подготовка оборудования к следующему сезону работы в 2019 году", - цитирует пресс-служба слова заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

По его словам, в столице насчитывается около 600 фонтанов, бассейнов и водных устройств.

В пресс-службе комплекса городского хозяйства уточнили, что технология консервации заключается в том, что из фонтанов, имеющих чаши (например, "Октябрьский" или "Советский"), полностью сливается вода, после чего идет промывка самих чаш и всех элементов, в том числе и скульптуры фонтанов, затем производится очистка. Следующий этап работ по консервации фонтанов - демонтаж форсунок, светильников и насадок, обслуживание насосного и электронного оборудования.

По данным пресс-службы, в Москве также есть фонтаны, которые каждый сезон консервации полностью демонтируются - это 16 "плавающих" фонтанов на Водоотводном канале. Фонтаны, имеющие более сложные инженерные коммуникации и декоративные элементы, нуждаются в дополнительной защите в зимний период. Например, на "Репинском" или "Пушкинском" фонтанах ставятся защитные металлические щиты, а светодинамический фонтан в "Царицыне" - единственный фонтан в Москве, который консервируют с помощью специального купола. Купол полностью защищает инженерное сооружение в зимний период и позволяет проводить работы, необходимые к следующему сезону фонтанов.

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