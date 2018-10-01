Исторический вход в Парк Горького с Ленинского проспекта открыт для посетителей

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Основные работы по благоустройству входа в парк Горького со стороны Ленинского проспекта завершены. Проход открыт для посетителей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"В Парк Горького теперь можно пройти со стороны Ленинского проспекта. Мы завершили основные работы по созданию смотровой площадки, лестничного марша и перголы в виде ленты", - написал он в Twitter.
Согласно проекту реконструкции входа, к парку должна вести широкая парадная лестница с пандусом в виде зигзага. Для ее создания использовали бетонное основание площадью 700 квадратных метров. На самом лестничном марше 36 гранитных ступеней.
Частью пешеходного маршрута станет смотровая площадка с видом на Парк Горького и площадку для размещения арт-объектов музея современного искусства "Гараж". На бульваре также появилась пергола волнообразной формы, увитая растениями, и скамейки для отдыха, сообщается на информационном портале мэра.