Воздух прогреется до 15 градусов в понедельник в Московском регионе

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Температура в Московском регионе в понедельник днем составит 15 градусов тепла, ветер юго-западный до 11 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
"Переменная облачность. Без осадков", - говорится в сообщении. Днем термометры в Москве покажут 13-15 градусов. В ночь на вторник температура воздуха в столице опустится до 3-5 градусов.
В Подмосковье днем будет от 10 до 15 градусов тепла, ночью от 0 до 5 градусов тепла.
Днем синоптики прогнозируют юго-западный ветер скоростью 6-11 м/с. В ночные часы ожидается южный ветер 5-10 м/с.
Атмосферное давление в понедельник составит 751 мм ртутного столба.