Автопарк "Мосгортранса" увеличился почти на 15% с 2012 года

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Парк городского перевозчика ГУП "Мосгортранс" с 2012 года увеличился на порядка 15%, сообщается в Twitter-аккаунте.
"Парк городского перевозчика увеличился с 2012 года почти на 15%. Также [добавилось] около 2 тыс. автобусов частных перевозчиков, работающих по единым городским тарифам, которых в 2012 году также не было", - говорится в сообщении.
В газете Ведомости неправильно указаны данные о снижении парка Мосгортранса-рабочий парк городского перевозчика увеличился с 2012 года почти на +15%!!!— Московский транспорт (@DtRoad) 1 октября 2018 г.
Как сказали ТАСС в пресс-службе компании, сегодня "Мосгортранс" обслуживает 800 маршрутов автобуса, троллейбуса и трамвая. Ежедневно ими пользуются более 5,5 млн пассажиров. На балансе предприятия находятся 8,6 тыс. единиц транспорта, в том числе более 6,5 тыс. автобусов, свыше 1,2 тыс. троллейбусов и около 900 трамваев.
Парк "Мосгортранса" постоянно обновляется: приобретается подвижной состав, адаптированный для маломобильных граждан. У новых транспортных средств низкий уровень пола, они оборудованы системой кондиционирования салона, видеонаблюдения и спутниковой навигации.