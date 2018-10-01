Автопарк "Мосгортранса" увеличился почти на 15% с 2012 года

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Парк городского перевозчика ГУП "Мосгортранс" с 2012 года увеличился на порядка 15%, сообщается в Twitter-аккаунте.

"Парк городского перевозчика увеличился с 2012 года почти на 15%. Также [добавилось] около 2 тыс. автобусов частных перевозчиков, работающих по единым городским тарифам, которых в 2012 году также не было", - говорится в сообщении.