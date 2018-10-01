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Автопарк "Мосгортранса" увеличился почти на 15% с 2012 года

Сейчас он насчитывает 8,6 тыс. единиц транспорта

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Парк городского перевозчика ГУП "Мосгортранс" с 2012 года увеличился на порядка 15%, сообщается в Twitter-аккаунте.

"Парк городского перевозчика увеличился с 2012 года почти на 15%. Также [добавилось] около 2 тыс. автобусов частных перевозчиков, работающих по единым городским тарифам, которых в 2012 году также не было", - говорится в сообщении.

Как сказали ТАСС в пресс-службе компании, сегодня "Мосгортранс" обслуживает 800 маршрутов автобуса, троллейбуса и трамвая. Ежедневно ими пользуются более 5,5 млн пассажиров. На балансе предприятия находятся 8,6 тыс. единиц транспорта, в том числе более 6,5 тыс. автобусов, свыше 1,2 тыс. троллейбусов и около 900 трамваев.

Парк "Мосгортранса" постоянно обновляется: приобретается подвижной состав, адаптированный для маломобильных граждан. У новых транспортных средств низкий уровень пола, они оборудованы системой кондиционирования салона, видеонаблюдения и спутниковой навигации.

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