Музеи Московского Кремля переходят на зимний режим работы с 1 октября

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Музеи Московского Кремля с 1 октября меняют график работы в связи с переходом на зимний режим. Об этом сообщается на официальном сайте Музеев Кремля.

"Музеи Московского Кремля переходят на зимний режим работы. Архитектурный ансамбль открыт для посещения с 10:00 до 17:00. Оружейная палата открыта с 10:00 до 18:00", - говорится в сообщении. Музеи будут работать в таком графике до 15 мая.

Отмечается, что билеты можно будет купить в кассах с 9:30 до 16:00. Кроме того, с 1 октября по 15 мая будет закрыта для посещения экспозиция колокольни "Иван Великий".

"С целью обеспечения сохранности памятников при неблагоприятных погодных условиях доступ в некоторые музеи- соборы может быть временно ограничен", - предупредили в Музеях Кремля.

Московский Кремль - самая посещаемая достопримечательность России. Ежегодно здесь бывает более двух миллионов туристов.

Федеральное Государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный историко-культурный музей- заповедник "Московский Кремль" - уникальный музейный комплекс, включающий в себя Оружейную палату, Успенский, Архангельский и Благовещенский соборы, ансамбль колокольни "Иван Великий", церковь Ризположения и Патриаршие палаты.