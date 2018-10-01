Новая платформа Ленинградская открылась на Рижском направлении Московской железной дороги

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Новая платформа Ленинградская на Рижском направлении Московской железной дороги открылась в понедельник. Она создает удобную пересадку на поезда Московского центрального кольца (МЦК) через платформу Стрешнево, сообщили в пресс-службе МЖД.

"Сегодня для пассажиров открыли новый остановочный пункт Ленинградская, построенный ОАО "РЖД" совместно с правительством Москвы в рамках интеграции Московского центрального кольца с радиальными направлениями Московской железной дороги. Для создания удобной пересадки между остановочным пунктом Стрешнево МЦК и Рижским направлением МЖД Ленинградскую вплотную перенесли к кольцу", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ТАСС уточнили, что теперь поезда останавливаются только на новой станции.

В МЖД добавили, что на новом остановочном пункте были возведены две пассажирские платформы, оборудованные навесом и современным освещением, и два надземных пассажирских вестибюля - конкорса, установленные с каждой стороны. С их помощью пассажиры смогут, не выходя на пути, попасть на платформы. В вестибюлях будут работать эскалаторы, а для удобства маломобильных пассажиров - по четыре лифта в каждом конкорсе.

"В перспективе Ленинградская станет остановкой одного из Московских центральных диаметров (МЦД): Нахабино - Подольск", - отметили в МЖД. В 2019 году планируется достроить и открыть третий крытый конкорс, который свяжет новую Ленинградскую со Стрешнево МЦК.

Строительство нового остановочного пункта ближе к МЦК Ленинградская началось в декабре 2016 года. Ранее Войковский район Москвы фактически был разделен железной дорогой на две части. Попасть на станцию Стрешнево от старой платформы Ленинградской можно было только через Ленинградский проспект, пройдя около 1,5 км пешком. В компании резюмировали, что с вводом в эксплуатацию нового остановочного пункта с надземными переходами у населения районов Сокол и Войковский существенно улучшится транспортная доступность.