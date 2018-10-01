Посетители Московского зоопарка смогут увидеть детенышей сурикатов

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Гости Московского зоопарка смогут увидеть трех сурикатов, которые родились 6 августа, с понедельника. Об этом в понедельник сообщили в пресс-релизе столичного парка.

Вес сурикатов на данный момент составляет не более 80 граммов, однако, как отметили в зоопарке, детеныши уже активно общаются с сородичами.

В пресс-службе пояснили, что прежде чем показать новорожденных посетителям зоопарка, должно пройти несколько недель, так как спустя это время у детенышей открываются глаза и мать выводит их наружу.

Всего в группе 20 особей, среди которых, помимо трех новорожденных детенышей, есть еще два подростка. Животные уже переехали из наружного вольера во внутренний, поскольку температура вечером опустилась ниже допустимых пяти градусов.