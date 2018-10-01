{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Посетители Московского зоопарка смогут увидеть детенышей сурикатов

Животные родились 6 августа
© Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Гости Московского зоопарка смогут увидеть трех сурикатов, которые родились 6 августа, с понедельника. Об этом в понедельник сообщили в пресс-релизе столичного парка.

Вес сурикатов на данный момент составляет не более 80 граммов, однако, как отметили в зоопарке, детеныши уже активно общаются с сородичами. 

В пресс-службе пояснили, что прежде чем показать новорожденных посетителям зоопарка, должно пройти несколько недель, так как спустя это время у детенышей открываются глаза и мать выводит их наружу. 

Всего в группе 20 особей, среди которых, помимо трех новорожденных детенышей, есть еще два подростка. Животные уже переехали из наружного вольера во внутренний, поскольку температура вечером опустилась ниже допустимых пяти градусов.

Теги
Россия
Суд оштрафовал на 30 тыс. рублей фигуранта дела об избиении полицейских на акции в Москве
Ивана Белякова оштрафовали за проведение несанкционированного мероприятия
Читать полностью