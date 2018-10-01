Запасной борт с пассажирами вынужденно севшего в Краснодаре самолета отправлен в Москву

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Пассажиры самолета авиакомпании "Ютэйр", который утром в понедельник летел из Сочи в Москву и совершил вынужденную посадку в аэропорту Краснодара, отправлены запасным бортом. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет Boeing авиакомпании "Ютэйр", летевший из Сочи во Внуково, совершил вынужденную посадку в Краснодаре из-за неубранного шасси. На его борту находились 176 пассажиров, посадка прошла благополучно.

"Ютэйр" оперативно подготовил запасной самолет, и рейс вылетел из Краснодара в Москву в 13:22 по московскому времени", - сказали в пресс-службе, добавив, что на время ожидания авиакомпания предоставила пассажирам все услуги согласно федеральным авиационным правилам.

По данным авиакомпании, в самолет попала птица, сработал датчик о неубранном шасси, поэтому из соображений безопасности пилот принял решение сесть в Краснодаре.