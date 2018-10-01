Дом-интернат для пожилых на 150 мест планируется построить в Новой Москве к 2020 году

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Дом-интернат на 150 мест для пожилых людей построят вблизи села Покровское на территории Новой Москвы, сообщила в понедельник пресс-служба Мосгосстройнадзора.

"Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство дома-интерната общего типа для пожилых людей в Новой Москве. Объект планируется возвести вблизи села Покровское (Троицкий административный округ, поселение Вороновское). Застройщик подал извещение о начале строительно-монтажных работ. Срок действия разрешения на строительство - до марта 2020 года", - говорится в сообщении пресс-службы.

Здание площадью 7,8 тыс. кв. м будет состоять из трех основных блоков переменной этажности, которые в плане образуют букву H. Отделения для проживания на 150 мест запроектированы в южном трехэтажном и северном двухэтажном крыле. В центральной части комплекса будет располагаться столовая, ЛФК и общие зоны. Объект построят за счет средств инвестора.