Власти Москвы предложили назвать станцию метро в честь столицы Болгарии

СОФИЯ, 1 октября. /ТАСС/. Правительство Москвы предлагает властям болгарской столицы Софии рассмотреть возможность назвать станцию московского метрополитена в честь столицы Болгарии, а новую станцию софийской подземки - в честь столицы России. Соответствующее предложение озвучил министр правительства Москвы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черемин на встрече с мэром Софии Иорданкой Фандыковой.
Московская делегация во главе с Череминым посещает Болгарию в рамках Дней культуры Москвы в Болгарии с 30 сентября по 5 октября.
"Хотел бы передать вам приглашение мэра Москвы посетить столицу России. Можно попробовать использовать, мне кажется, ваш визит в том числе и для такой инициативы: так как мы развиваем метрополитен в Москве и вы развиваете его у себя, можно подумать о том, чтобы одной из станций московского метрополитена присвоить название "Софийская", а одной из ваших станций - "Московская". Это было бы взаимным шагом дружбы, можно было бы открыть эту станцию совместно с мэром Москвы", - сказал Черемин.
Он также выразил надежду, что софийская делегация рассмотрит предложение провести Дни культуры Софии в Москве. "Мы предоставим лучшие площадки, наши музыкальные коллективы, поможем с организацией этого мероприятия. Мне кажется, это был бы очень важный шаг для укрепления нашего сотрудничества на уровне государств", - отметил глава департамента.
Метрополитен в Софии состоит из двух линий, на которых расположены 35 станций, длина сетей составляет 40 км. В 2016 году началось строительство третий линии подземки, на которой запланировано возвести 16 станций. Полностью открыть линию для пассажиров планируется в 2019 году.
Ранее мэр Москвы Серей Собянин сообщал, что протяженность линий столичной подземки и количество станций планируется увеличить вдвое к 2025 по сравнению с данными 2010 года. В настоящее время протяженность линий московского метрополитена составляет более 700 км. Ежедневно по 14 линиям метрополитена с 252 станциями пропускается более 11 тыс. поездов. Средняя эксплуатационная скорость поездов составляет около 41,61 км/ ч, составы курсируют с интервалом 90 секунд.