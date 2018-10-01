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Движение ограничат в Москве 2 октября из-за футбольного матча ЦСКА - "Реал" в Лужниках

Проезд будет закрыт с 21:40 до 02:00 мск

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Движение транспорта ограничат в Москве 2 октября в связи с проведением матча футбольной Лиги чемпионов ЦСКА - "Реал", который пройдет на стадионе "Лужники". Об этом сообщает пресс-служба столичного Департамента транспорта.

"В этот день с 21:40 до 02:00 мск 3 октября будет закрыт проезд по улице Доватора от улицы Хамовнический вал до 3-й Фрунзенской; по улице 3-я Фрунзенская от улицы Доватора до улицы Ефремова; по улице Ефремова между 3-й Фрунзенской и Трубецкой улицами", - отмечается в сообщении.

Кроме того, нельзя будет проехать по улице Трубецкая от улицы Ефремова до Комсомольского проспекта; переулку Хользунова от Несвижского переулка до Комсомольского проспекта; также будет закрыт проезд по дублеру Комсомольского проспекта от переулка Хольузнова до улицы Льва Толстого.

ЦСКА в первом матче группового раунда Лиги чемпионов на выезде сыграл вничью с чешской "Викторией" (Пльзень) со счетом 2:2. "Реал" дома разгромил итальянскую "Рому" со счетом 3:0. Матч группы G пройдет 2 октября в Москве на стадионе "Лужники". Начало встречи - 22:00 мск.

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