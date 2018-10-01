Дожди и облачность ожидаются в Москве 2 октября во время матча ЦСКА - "Реал Мадрид"

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Дождливая и облачная погода ожидается в Москве 2 октября во время матча между командами ЦСКА и "Реал Мадрид". Об этом ТАСС в понедельник сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

"Второго октября дождь будет идти весь день, температура сохранится на уровне 11-13 градусов, будет облачно. К ночи похолодает до 6-8 градусов, осадки ожидаются и в темное время суток", - сказала она.

Встреча между ЦСКА и "Реалом" пройдет 2 октября (начало - 22:00 мск) в Москве на стадионе "Лужники". Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций одобрил заявку ЦСКА на проведение домашних матчей Лиги чемпионов в "Лужниках", вмещающих около 80 тыс. человек. Этот матч станет первым на стадионе после финала чемпионата мира в России.