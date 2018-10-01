{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Дожди и облачность ожидаются в Москве 2 октября во время матча ЦСКА - "Реал Мадрид"

Днем температура воздуха составит 11-13 градусов

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Дождливая и облачная погода ожидается в Москве 2 октября во время матча между командами ЦСКА и "Реал Мадрид". Об этом ТАСС в понедельник сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

"Второго октября дождь будет идти весь день, температура сохранится на уровне 11-13 градусов, будет облачно. К ночи похолодает до 6-8 градусов, осадки ожидаются и в темное время суток", - сказала она.

Встреча между ЦСКА и "Реалом" пройдет 2 октября (начало - 22:00 мск) в Москве на стадионе "Лужники". Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций одобрил заявку ЦСКА на проведение домашних матчей Лиги чемпионов в "Лужниках", вмещающих около 80 тыс. человек. Этот матч станет первым на стадионе после финала чемпионата мира в России.

Теги
Россия
Более 20 бассейнов построят в Москве в течение трех лет
По словам столичного мэра Сергея Собянина, важным событием станет открытие после комплексной реконструкции исторического бассейна "Лужники"
Читать полностью