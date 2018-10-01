Более 20 бассейнов построят в Москве в течение трех лет

"В ближайшие три года в Москве планируется построить 23 бассейна. Знаковым событием станет открытие после комплексной реконструкции исторического бассейна Лужники. Это будет многофункциональный плавательный центр с тремя бассейнами и аквапарком", - написал Собянин в Twitter.

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Власти Москвы собираются построить в ближайшие три года 23 бассейна. Как отметил в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин, важным событием станет открытие после реконструкции бассейна "Лужники" плавательного центра с аквапарком.

В ближайшие три года в Москве планируется построить 23 бассейна. Знаковым событием станет открытие после комплексной реконструкции исторического бассейна #Лужники . Это будет многофункциональный плавательный центр с тремя бассейнами и аквапарком.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что власти рассматривают возможность строительства бассейнов для крупных образовательных комплексов города, в которые входит несколько школьных и дошкольных зданий.

В связи с сильным износом всех конструкций старого открытого бассейна в "Лужниках" было принято решение о его сносе. Затем был объявлен архитектурный конкурс на разработку проекта нового бассейна, победителем стала команда из архитектурного бюро UNK project. Площадь здания составит 42 тыс. кв. метров, ежедневно его смогут посещать 10 тыс. человек.

В плавательном центре будет 50-метровый бассейн на 10 дорожек и два 25-метровых бассейна по три дорожки в каждом. Особенностью сооружения станет раздвижная крыша-трансформер.