Пенсионеры из Южного округа столицы получили первенство на балу Московского долголетия

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Пенсионеры из Южного административного округа (ЮАО) Людмила Грибкова и Владимир Дубинин заняли первое место на танцевальном конкурсе, который является частью программы "Московского долголетия". В танцевальном смотре этого года приняли участие 11 танцевальных пар из каждого округа столицы, передает корреспондент ТАСС.

"Почетное первое место - Южный административный округ, Людмила Грибкова и Владимир Дубинин", - объявила победителей конкурса советский и российский диктор, теле- и радиоведущая Анна Шатилова.

Танцоры из Троицкого и Новомосковского Административных Округов (ТиНАО) Елена Авдеева и Евгений Алешин взяли второе место. Третьими стали Татьяна Смирнова и Валерий Ежов из Центрального административного округа (ЦАО) столицы.

Руководитель Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Петросян вручил победителям памятные кубки и почетные грамоты. "Танцы стали приобретать массовый характер в нашем городе среди старшего поколения", - отметил он.

Открыли конкурс 200 участников проекта Московского долголетия, которые под старинную музыку вышли на сцену в бальных костюмах. Первый этап конкурсной программы был посвящен танцу "ча-ча-ча", а во втором туре финалисты показали театрализованные танцевальные номера по сюжетам известных мюзиклов - "Стиляги", "Золушка", "Поющие под дождем". В этом состязании участники конкурса выступили вместе с победителями чемпионатов Европы и России по бальным и спортивным танцам. После конкурсной программы участники проекта "Московское долголетие", болельщики и гости вышли на танцпол, а руководитель столичного департамента исполнил для всех присутствующих песню "Годы не беда".

Проект "Московское долголетие" был создан по инициативе мэра Москвы в 2018 году, все 11 столичных округов являются его участниками. Он направлен на поддержание здорового образа жизни и развития творческого потенциала у старшего поколения. В настоящее время более 16 тыс. москвичей "серебряного" возраста занимаются танцами в рамках проекта.