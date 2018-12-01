В Москве в первый день зимы будет до 8 градусов мороза

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. До восьми градусов мороза ожидается в Москве днем 1 декабря. Синоптики предупреждают о гололедице.

"Небольшая облачность. Без осадков. Местами гололедица", - сообщается на сайте Гидрометцентра РФ. Днем в столице будет около минус 8 - минус 6 градусов, в Подмосковье - от минус 11 до минус 6 градусов.

Днем в Московском регионе прогнозируется юго-восточный и восточный ветер со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 763 мм ртутного столба.

В ночь на воскресенье в столице будет от 8 до 6 градусов мороза, в Подмосковье - от минус 11 до минус 6 градусов. В ночные часы в Московском регионе пройдет снег, местами гололед.