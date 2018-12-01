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В Москве зафиксировали до 15 градусов мороза в ночь на 1 декабря

По области температура воздуха опускалась до минус 18

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. В Москве в ночь на 1 декабря температура воздуха опускалась до минус 15 градусов. Об этом в субботу сообщает Росгидромет.

"Температура в Москве опустилась до минус 15, по области до минус 18, местами минус 22", - говорится в сообщении.

Днем в субботу ожидается минус 8 - минус 6 градусов мороза, а вот в воскресенье станет чуть теплее - температура составит 5-3 градуса мороза, отмечают синоптики.

По данным Росгидромета, 2 декабря также прогнозируется снегопад, выпадет около 4 мм осадков.

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