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В Москве ожидаются снег и гололедица

Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Снег, гололедица и до минус 7 градусов ожидается в Москве 2 декабря, сообщил Гидрометцентр РФ.

Согласно прогнозу, днем в Москве будет 5-7 градусов мороза. В ночь на 3 декабря температура опустится до минус 10 градусов, местами также возможен небольшой снег и гололедица. Ветер днем юго-восточный, южный 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура будет колебаться в пределах 5-10 градусов мороза, ночью - до минус 13 градусов.

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