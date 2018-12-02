Скульптуры у входа в павильон "Азербайджан" на ВДНХ воссоздадут по авторским слепкам

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Специалисты вернут исторический облик павильону №14 ("Азербайджан") в парке ВДНХ, воссоздав скульптуры у входа в здание по авторским слепкам из фонда азербайджанского Национального музея искусств. Об этом сообщается в воскресенье на сайте мэра и правительства Москвы.

"В октябре 2018 года по приглашению Фонда Гейдара Алиева Баку посетили представители Мосгорнаследия, ВДНХ и реставраторы. Среди прочих вопросов обсуждалась реставрация павильона, который в будущем станет национальным центром Азербайджана на территории выставки. Там и были достигнуты договоренности о копировании утраченных скульптур "Чабан" и "Азербайджанка", которые украшали вход в здание до 1960-х [годов], пока профиль выставки не изменился на отраслевой и многие павильоны не были реконструированы", - приводятся на сайте слова руководителя Мосгорнаследия Алексея Емельянова.

Павильон №14 был построен в 1939 году и получил название "Азербайджанская ССР". Главный фасад здания украшали работы Фауда Абдурахманова. За создание скульптуры "Чабан" автор был удостоен Сталинской премии.

Отмечается, что в Национальном музее искусств в Баку сохранились оригинальные авторские гипсовые слепки и более поздние копии скульптур, отлитые из бронзы. После реставрации с них снимут силиконовые формы, которые переправят в Москву для отливки скульптур и их установки на историческое место.

Кроме того, чтобы вернуть павильону исторический облик, специалисты воссоздадут две чаши фонтанов на главном фасаде, керамические плиты, элементы мозаики и фрагменты мраморной облицовки стен и колонн. Также планируется отреставрировать гранитные парадные лестницы, керамический декор главного фасада, витражи-шебеке (аутентичные азербайджанские решетки из орехового дерева) и другие элементы.