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В Москве ожидается снегопад

Синоптики также прогнозируют гололедицу и до пяти градусов мороза

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Снег, гололедица и до минус 5 градусов ожидаются в Москве 3 декабря, сообщил Гидрометцентр РФ.

"Облачно. Местами небольшой снег. Местами гололедица", - говорится в сообщении.

Днем термометры в столице покажут от минус 5 до минус 3 градусов. Ветер южный 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба.

Ночью в Москве температура опустится до минус 10 градусов, также возможен небольшой снег и гололедица.

В Подмосковье днем температура будет колебаться в пределах от минус 8 до минус 3 градусов, ночью возможны заморозки до минус 13 градусов.

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