Фасады старинных храмов и княжеского склепа отреставрировали в центре Москвы

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Специалисты завершили работы по реставрации фасадов собора XVI века и склепа князей Лобановых-Ростовских XVII века, а также первый этап работ в церкви Иоанна Златоуста XVII-XVIII веков на территории Рождественского монастыря в Москве. Как сообщается в понедельник на сайте столичной мэрии, работы велись с 2017 года.
"Это, безусловно, один из красивейших архитектурных ансамблей района, который нуждался в срочной реставрации: состояние фасадов исторических построек было плачевным. Самая древняя из них - собор XVI века, который был заложен в 1501 году по повелению Ивана Великого (Иоанна Васильевича III). А самая "молодая" - церковь Иоанна Златоуста, построенная в 1677 году и восстановленная после пожара в 70-х годах XVIII века", - цитирует портал руководителя департамента культурного наследия столицы Алексея Емельянова.
Храмы являются объектами культурного наследия федерального значения, а княжеский склеп - регионального. Белокаменную и кирпичную кладку собора XVI века очистили, утраченные фрагменты восстановили, укрепили соединяющие швы. В порядок также привели оба крыльца здания, металлические решетки на окнах, расчистили и позолотили кресты, отремонтировали водосточную систему.
Проведена реставрация и фасадов двухэтажной княжеской усыпальницы князей Лобановых-Ростовских: специалисты расчистили и починили сколы каменной кладки, восстановили утраченные фрагменты, покрасили фасады, обновили водосточную систему, отремонтировали оконные решетки. Отмечается, что для фасадов церкви Иоанна Златоуста завершился только первый этап реставрации. Специалисты восстановили и укрепили кирпичную кладку фасадов и барабанов главок церкви, их также отштукатурили и покрасили.