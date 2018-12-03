Участники программы Made in Moscow за 2 года заключили контракты на 736 млн рублей

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Московские компании, презентовавшие свои товары под брендом Made in Moscow на международных выставках, за последние два года работы заключили почти 400 контрактов, общая сумма которых превышает 736 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

"За (последние) два года к программе "Сделано в Москве" присоединились уже 370 компаний. Помимо финансирования затрат на участие в выставках, для них организовали более 7 тысяч деловых встреч. Благодаря этому им удалось заключить почти 400 контрактов, общая сумма которых превышает 736 млн рублей", - цитирует пресс-служба слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Также отмечается, что еще 435 соглашений на сумму 2,4 млрд рублей находятся на стадии переговоров.

"Первые результаты говорят сами за себя: у столицы огромный экспортный потенциал. Наши технологичные компании вполне уверенно конкурируют с зарубежными, поэтому мы продолжим поддерживать экспортеров, чтобы вместе добиться еще большего", - передает пресс-служба слова вице-мэра.

О программе

Программа Made in Moscow стартовала в 2017 году и реализуется Московским экспортным центром. За время деятельности программы участники представили свои инновационные разработки в 20 крупнейших технологических выставках - в Ганновере, Барселоне, Мюнхене, Дюссельдорфе, Дубае и в других городах. Программа призвана помочь лучшим производителям России выйти на международные рынки. Правительство Москвы финансирует до 100% затрат на участие в зарубежных выставках, а также организует для них деловые встречи с потенциальными зарубежными партнерами и инвесторами.