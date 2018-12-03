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В Москве число погибших в ДТП в 2018 году снизилось на 11%

Кроме того, сократилось число аварий, в которых пострадавшие получили тяжкий вред здоровью

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Число людей, погибших в ДТП в Москве за 9 месяцев нынешнего года, снизилось на 11% по сравнению с аналогичным показателем 2017 года. Об этом сообщил глава столичного ГУ МВД Олег Баранов в ходе выступления на общегородском совещании "Профилактика правонарушений".

"Отмечено снижение ДТП, в ходе которых пострадавшие получили тяжкий вред здоровью, на 50%. На 11% сократилось количество погибших в результате автоаварий, на 29% снизилось количество пешеходов, погибших в ходе наезда на них водителей на пешеходный переходах", - отметил глава московской полиции.

По его словам, в нынешнем году отмечается самая низкая смертность в результате ДТП за последние 10 лет. Баранов отметил, что важную роль в этом сыграли камеры, фиксирующие нарушения правил дорожного движения.

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