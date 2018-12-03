В Москве создадут масштабную систему распознавания лиц в 2019 году

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Систему распознавания лиц, которая будет вычислять преступников в розыске, запустят в Москве в следующем году. Для этого в городе полностью заменят видеокамеры на технологии нового поколения, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая на ежегодном общегородском расширенном совещании по вопросам профилактики правонарушений в столице.

"Для того, чтобы улучшить безопасность в городе, мы в ближайшее время выйдем на новый уровень информационных технологий в работе наших правоохранительных органов. Уже в этом году мы заменили на более совершенные более 40% камер видеонаблюдения, в следующем году мы завершим эту работу, и создадим впервые систему распознавания лиц, которая будет определять преступников, которые находятся в розыске. Это новый уровень безопасности, это новый уровень технологического оснащения, и правоохранительных органов, и в целом городских служб", - сказал Собянин.

Мэр добавил, что первые эксперименты, проведенные в метрополитене и ряде районов, дали положительные результаты: десятки преступников, которые были в розыске, найдены и задержаны. "Я думаю, эта система сделает город просто недоступным для преступных элементов", - отметил он.

Глава ГУ МВД по городу Москве Олег Баранов подчеркнул важную роль системы видеофиксации "Безопасный город", элементы которой установлены в различных частях столицы. "Использование системы "Безопасный город" позволило раскрыть 27 убийств, 77 преступлений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью, 165 разбоев, более 300 грабежей", - сказал он.

Собянин добавил, что для того, чтобы улучшить безопасность в городе, также необходимо укреплять и материальную базу городского управления внутренних дел. "За последние годы мы отремонтировали и реконструировали 75 районных отделов внутренних дел, построили девять новых зданий. В ближайшие годы будут построены 25 новых зданий для районных отделов внутренних дел и других нужд городского управления. Город будет всемерно помогать работе правоохранительных органов", - подчеркнул мэр.