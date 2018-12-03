{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Собянин призвал органы правопорядка обеспечить безопасность в новогодние праздники

Соответсвтующее заявление мэр сделал на ежегодном общегородском расширенном совещании по вопросам профилактики правонарушений
Мэр Москвы Сергей Собянин Александр Щербак/ТАСС
Мэр Москвы Сергей Собянин
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал представителей правопорядка обеспечить безопасность в период новогодних праздников и проведения городского фестиваля "Путешествие в Рождество".

"Впереди большие праздники, новогодние гулянья, фестиваль "Путешествие в Рождество", который ежегодно собирает миллионы человек. Для всех это большой праздник, для вас [органов внутренних дел] - это большая работа, потому что необходимо будет обеспечить безопасность людей, которые будут выходить на улицу, площади, парки, скверы", - сказал Собянин, выступая на ежегодном общегородском расширенном совещании по вопросам профилактики правонарушений в Москве.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" пройдет в Москве в шестой раз с 14 декабря по 14 января. В этом году его посвятят сказкам и персонажам из популярных книг.

На 74 площадках можно будет посмотреть балеты на льду, спектакли российских и европейских театров, а также принять участие в мастер-классах и спортивных играх. В Новопушкинском сквере и на Красной площади именитые российские фигуристы представят спектакли на льду. Гости смогут увидеть ледовые балеты "Золушка", "Белоснежка", "Щелкунчик", "Лебединое озеро" и "Чиполлино".

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссия
Более 19 тыс. иностранцев выдворено из Москвы с начала года за правонарушения
Отмечается, что чаще всего нарушения связаны с превышением сроков пребывания на территории России
Читать полностью