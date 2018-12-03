Новые выделенные полосы для общественного транспорта заработали в Москве

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Новые выделенные полосы для общественного транспорта заработали на Кутузовском шоссе, 2-й улице Машиностроения, улице Верхние Поля и Волгоградском проспекте в Москве. Как сообщается на сайте столичной мэрии, протяженность полос составляет 2,42 км.

"Выделенные полосы ввели на одних из наиболее загруженных участках города, чтобы общественный транспорт ехал быстрее и не задерживался в пути. Движение автобусов и троллейбусов станет более равномерным. Пассажиры смогут более точно планировать время своей поездки", - приводятся на портале слова заммэра Максима Ликсутова.

По выделенке на участке Кутузовского шоссе от улицы Дмитрия Разумовского до улицы ЦНИИМОД (Зеленоград) по направлению к Георгиевскому проспекту следуют автобусы пяти маршрутов, ежедневно ими пользуются более пяти тысяч человек. Вторая полоса проходит на 2-й улице Машиностроения от владения 14, строения 1 до съезда с Третьего транспортного кольца на Волгоградский проспект, по этому участку ходят автобусы четырех маршрутов, которыми также пользуются более пяти тысяч человек ежедневно.

На участке от Чагинской улицы до остановки общественного транспорта "Рынок "Садовод" по направлению к МКАД (вдоль торгового комплекса "Садовод") улицы Верхние Поля действует выделенная полоса, по которой ходят автобусы 18 маршрутов, их пассажиропоток составляет 11 тысяч человек. Выделенная полоса на Волгоградском проспекте проходит от дома 59 на дублере магистрали до дома 56, корпуса 1 в оба направления, по ней проходит 17 автобусных маршрутов, которыми ежедневно пользуется около 20 тысяч человек.

Отмечается, что на сегодняшний день в Москве действует более 323 км выделенных полос для общественного транспорта.