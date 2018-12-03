Цифровую карту Москвы могут встроить в беспилотные авто в столице

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении эксперимента по использованию на дорогах беспилотных автомобилей. Эксперимент начался с 1 декабря 2018 года в ряде районов в Москве и Татарстане. По словам главы правительства, решение провести эксперимент на дорогах общего пользования объясняется необходимостью окончательно выработать изменения правил дорожного движения для таких транспортных средств.

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Цифровая карта всех элементов дорожного движения в столице Научно-исследовательского и проектного института городского транспорта "Мостранспроекта" может быть интегрирована в базы данных беспилотных автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба института.

"Мостранспроект" номинирован на престижную отраслевую премию ComNews Awards 2018 за разработку информационной карты, которую в дальнейшем могут внедрить в "мозг" беспилотников, в номинации "Лучший проект для государственного сектора". Автоматизированная информационная система "Комплексная схема организации дорожного движения" (АИС КСОДД) представляет собой единую цифровую карту, которая отображает информацию обо всех элементах дорожного движения, включая пешеходные переходы, выделенные полосы, дорожные знаки и так далее", - говорится в сообщении.

По словам директора "Мостранспроекта" Александра Полякова, внедрение цифровой карты Москвы в память системы беспилотного автомобиля позволит программе быстрее реагировать на дорожную обстановку. "Он [транспорт] не будет тратить вычислительную мощность процессора на распознавание, например, знаков, а будет знать, где они находятся. Это позволит ему сосредоточиться на остальных участниках дорожного движения, в первую очередь на пешеходах", - процитировали его в сообщении.

По данным пресс-службы института, КСОДД начали разрабатывать в 2014 году. Благодаря ей и интеллектуальной транспортной системе в Москве значительно повысилась безопасность, средняя скорость движения и пропускная способность улиц. Единая цифровая проекция дорожного пространства столицы начала складываться с 2016 года. До этого все данные об элементах дорожной сети хранились на бумажных картах.

Новая версия КСОДД будет работать по принципу блокчейна. "В случае каких-либо изменений [переразметке, сносу или установке дорожного знака] информация сразу будет отображаться во всех городских структурах - ГИБДД, ЦОДД, Мосгортрансе, АМПП, коммунальных службах", - пояснили в пресс-службе. Сейчас электронная карта уже используется в качестве источника данных для моделирования транспортных ситуаций.