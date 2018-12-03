Жители центра Москвы признали необходимость увеличения тарифов на парковку

МОСКВА, 3 декабря. /Корр. ТАСС Екатерина Лука/. Жители района Замоскворечье в ходе круглого стола с руководством управы и муниципальными депутатами высказались о необходимости повышения тарифов на парковку в центре Москвы. По их мнению, это решит проблему с поиском парковочных мест, которая возникает из-за высокой "гостевой нагрузки" центра города. Новые тарифы и парковка только для резидентов По словам жителя района, российского композитора Владимира Матецкого, сегодня в Замоскворечье расположено большое количество мест притяжения для автомобилистов: Павелецкий вокзал, Московский дом музыки, музеи, кинотеатры, галереи, клубы. "Припарковать машину на улице практически невозможно ни днем, ни ночью из-за большой загруженности платных парковок. Они заняты автомобилями людей, которые не проживают в нашем районе, а приезжают в центр по делам, на работу, на прогулку", - сказал он.

На эту тему Около 60 новых парковочных мест только для местных жителей могут появиться в Москве

Согласен с ним народный артист России, актер и режиссер Андрей Соколов. В ходе круглого стола он обратился с просьбой увеличить количество парковочных мест, где могут парковаться только резиденты (жители районов), а также повысить плату общих городских стоянок с тем, чтобы снизить спрос на них. "Это проблема всех больших городов. Я помню как изначально вводились платные парковки, это было достаточно сложно, но жизнь показала, что без этого нельзя. Рано или поздно через это все равно пришлось бы пройти: имеющегося количества парковок для жителей катастрофически мало", - добавил он. В 2015 году в правилах дорожного движения появилась норма, позволяющая создавать парковки под знаком "Стоянка только для владельцев парковочных разрешений". Эта поправка в ПДД вносилась в том числе по просьбе жителей Москвы. "Я часто приезжаю на машине за рулем в другие районы, которые загружены машинами еще больше, например, на улицу Малая Бронная: там есть места только для резидентов. И у меня, как у такого же жителя центра города, нет вопросов к такой политике, потому что я понимаю - эти люди также живут в центре и испытывают всю эту гостевую нагрузку, как и я в своем районе, это элемент солидарности к своим согражданам", - добавил Матецкий. Одновременно с увеличением стоимости парковок участники круглого стола предложили столичным властям подумать об организации дополнительных мест, где это возможно. В частности, это могут быть отдельно возведенные наземные или подземные паркинги. Мнение властей Руководитель ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП) Александр Гривняк подчеркнул, что "не во всех местах исторической застройки можно найти простые решения".

"Не забывайте, что вы живете в исторической части города, и здесь наши возможности ограничены. Трогать историческую застройку не всегда правильно: надо думать об экологии, сохранности жилого фонда. Сорок-шестьдесят лет назад в Москве, и в мире в в целом, была массовая автомобилизация, пространство все отдавалось под автомобили. Последние тенденции, говорят о том, что в приоритете становится человек, а не машина", - сказал Гривняк. По словам директора учреждения, в Москве несколько лет подряд проходила программа благоустройства "Моя улица", которая одновременно с изменением облика города подразумевала оптимизацию парковочного пространства. "При нашем участии создавалась новая парковочная сеть, в том числе, в исторической части города. Новые места появились везде, где это возможно", - пояснил Гривняк. Ценовая политика для местных жителей Матецкий считает, что решить проблему с чрезмерной загруженностью парковочных мест также может ограничение "бесплатного периода" (сейчас он составляет 15 минут) и отмена бесплатной парковки по выходным и праздничным дням. Он отметил, что такая мера поможет равномерно загрузить парковку на других стоянках, в том числе, плоскостных парковках, частных паркингах, перехватывающих парковках, и "в целом повысить экономику города".

На эту тему В Москве назвали самые перегруженные парковками улицы