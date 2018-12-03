Более 30 тыс. человек будут обеспечивать безопасность на Новый год в Москве

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Власти Москвы привлекут порядка 30 тыс. сотрудников правопорядка для обеспечения безопасности в новогодние праздники в столице. Об этом сообщил журналистам в понедельник руководитель Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы Владимир Черников.

"Пока идет активная работа [для обеспечения безопасности в новогодние праздники]. Мы уже понимаем, что с 29 декабря по 2 января в Москве будут перекрытия улиц в центре города. Более 30 тыс. человек будет задействовано в обеспечении безопасности мероприятий на городских площадках, но сама схема, сам расчет сил и средств будет сделан уже ближе к Новому году", - сказал Черников.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" пройдет в Москве в шестой раз с 14 декабря по 14 января, в этом году его посвятят сказкам и персонажам из популярных книг. На 74 площадках можно будет посмотреть балеты на льду, спектакли российских и европейских театров, а также принять участие в мастер-классах и спортивных играх.

Одними из главных центров притяжения для взрослых и детей станут ледовые театры в Новопушкинском сквере и на Красной площади. Спектакли на льду там представят именитые российские фигуристы. Гости смогут увидеть ледовые балеты "Золушка", "Белоснежка", "Щелкунчик", "Лебединое озеро" и "Чиполлино.