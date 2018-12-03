Резиденты технопарка "Слава" отметили низкую стоимость аренды помещений под лаборатории

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Столичный технопарк "Слава" позволяет арендовать помещения под лаборатории по ставке, которая ниже рыночной, что позволяет инвестировать средства в развитие бизнеса. Такое мнение корреспонденту ТАСС высказали резиденты московского технопарка.

"Мы арендуем порядка 1 тыс. метров площадей под лаборатории. Арендная плата на 15% ниже рыночной", - сообщила представитель лабораторно-исследовательского центра в сфере медикаментов "Экзактэ Лабс" Екатерина Максимова. Она добавила, что в технопарке также есть помещение, где можно проводить обучающие семинары. Кроме того, Максимовой понравилось наличие коворкинга.

"Мы также получаем помощь от технопарка во взаимодействии с госорганами. Технопарк помог нам организовать встречу с департаментом здравоохранения Москвы", - добавила она. Максимова подчеркнула, что благодаря этой встрече их компания смогла заявить о себе на рынке медицинских услуг на государственном уровне. Также компания в скором времени планирует стать якорным резидентом технопарка, чтобы получать дополнительные привилегии, а сэкономленные средства тратить на развитие бизнеса.

Навстречу бизнесу

В свою очередь, генеральный директор "Центра фармацевтической аналитики "Игорь Шохин отметил, что, сэкономив деньги на аренде, вложил их в покупку дополнительного оборудования. Таким образом, предприниматель смог оказывать большее число услуг и приобрел новых клиентов. "Больше приборов - больше мощностей для анализа, а значит больше клиентов. За время работы в технопарке мы увеличили количества постоянных клиентов с 3 до 10", - пояснил он.

Шохин также отметил, что руководство технопарка пошло навстречу его пожеланиям и позволило сконструировать второй этаж. "Высота потолков в технопарке составляет порядка 4-5 метров. Мы (благодаря разрешению технопарка - прим. ТАСС) смогли сконструировать второй этаж, где разместилась офисная часть", - сказал предприниматель.

"Когда наша компания стала резидентом технопарка, мы стали платить меньше за аренду. При этом мы смогли адаптировать помещение под свои задачи", - сказал генеральный директор компании, производящей высокотехнологичные исследования в области медицины, "ДНК- Технология ТС" Семен Самарин.

Предприниматель отметил, что само помещение ранее представляло собой часовой завод. Несмотря на это, технопарк согласился на полное переоборудование помещения в рамках потребностей их компании.

Технопарк "Слава"

Технопарк "Слава" с 2015 года является участником Международной ассоциации технопарков и зон инновационного развития (IASP). На его площадке в юго-западном округе размещается около 80 инновационных компаний, специализирующихся в биомедицине, робототехнике, приборостроении, энергетических и информационно- коммуникационных технологиях. Ставка для резидентов технопарка составляет от 6 тыс. рублей за кв. метр в год. В технопарке есть исследовательские лаборатории и конструкторские бюро, резиденты могут воспользоваться исследовательским оборудованием, обратиться за научно- техническими консультациями, организацией выставок и круглых столов по инновационной тематике.

В Москве сегодня работает 34 технопарка и 42 промышленных комплекса. В общей сложности на них трудятся 96,5 тыс. человек.