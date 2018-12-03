Власти Москвы готовы передать требования голодающего таксиста в Минтранс и агрегаторам

"Встретимся с таксистом, который протестовал против ценообразования агрегаторов. Мы прислушиваемся к позиции всех участников рынка. Готовы передать его пожелания агрегаторам и в Минтранс РФ. <...> Заинтересованы в том, чтобы поездки на такси были безопасными", - отметили представители транспортных властей.

Ранее телеканал " 360 " передал, что таксист решился на акцию протеста в центре Москвы и устроил голодовку. Он заявил, что не может работать в новых условиях, когда цены на поездки устанавливаются ниже себестоимости. Кроме того, он и его коллеги вынуждены работать по 12-14 часов в сутки без отпусков и больничных, что опасно для пассажиров. Акцию поддержали 10 коллег, которых задержали правоохранительные органы. Сегодня голодающего таксиста увезли на скорой помощи в больницу.

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Представители транспортного комплекса Москвы призвали голодающего в знак протеста таксиста не рисковать здоровьем, сформулировать свою позицию, которую власти столицы готовы передать агрегаторам и Министерству транспорта РФ. Об этом говорится сообщении Транспортного комплекса столицы в Twitter.

Встретимся с таксистом, который протестовал против ценообразования агрегаторов. Мы прислушиваемся к позиции всех участников рынка. Готовы передать его пожелания агрегаторам и в Минтранс РФ https://t.co/E8cpxRFP6R

В октябре этого года замглавы департамента транспорта столицы Дмитрий Пронин сообщил ТАСС, что правительство Москвы направит в Госдуму предложения по регулированию рынка такси, в числе которых запрет агрегаторам участвовать в формировании тарифов на поездки. Вместо них это должны будут делать сами перевозчики. Он объяснил, что индивидуальные таксисты и таксомоторные компании смогут отправлять агрегаторам свои тарифные меню, а те будут публиковать их в свободном доступе.

При этом они подчеркнули, что "есть способы решить проблему, не рискуя здоровьем": в том числе через комитет по такси в Московской торгово-промышленной палаты (МТПП), Ассоциацию ТАМА (Ассоциация содействия развитию транспортной отрасли "Транспортная ассоциация Московской агломерации"). Также возникающие по функционированию рынка такси в столице вопросы можно передавать по бесплатному номеру 3210.

Поддерживающие инициативу эксперты транспортной отрасли уверены, что такой шаг приведет к более прозрачной политике ценообразования. В борьбе за долю рынка и новых клиентов агрегаторы все больше опускают цены на поездки, не учитывая экономику транспортного предприятия, считает председатель комитета по транспорту МТПП Богдан Коношенко. По его данным, за последний год, когда цены опускаются все ниже, количество аварий растет прямо пропорционально этому процессу, так как у перевозчиков не остается денег на то, чтобы поддерживать парк автомобилей в нормальном состоянии.

Руководитель комитета по вопросам развития устойчивых транспортных систем МТПП Сергей Лобарев отметил и то, что агрегаторы не несут никакой ответственности перед остальными участниками рынка в случае ДТП, не занимаются повышением качества подготовки водителей, не контролируют водительский состав.

Другая часть экспертов не исключает, что право водителей самим устанавливать тарифы неизбежно приведет к повышению стоимости поездок на 10-20%. После появления сведений о планах законодательных изменений крупнейшие агрегаторы такси в Москве выступили с совместным заявлением против внесения поправок, отметив, что новые меры "отбросят российский рынок такси в своем развитии на 15 лет назад" и сделают услугу менее популярной.

Заказы будут получать те водители, которые предложат наименьшую цену, но при этом они могут находиться в нескольких десятках километров от пассажиров. Как следствие, значительно вырастет холостой пробег машин, увеличится средняя цена поездки.