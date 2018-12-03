Эксперты призвали решать вопрос повышения стоимости парковки в диалоге с москвичами

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Эксперты в ходе круглого стола, который прошел в понедельник в Общественной палате Москвы, высказались за повышение стоимости парковки в центре города. По их мнению, в столице сложилась ситуация, при которой жители исторического центра не могут найти свободное место для парковки, но вопрос повышения тарифов должен решаться после обсуждения с самими горожанами.

"В ряде стран первый час парковки стоит, допустим, $3, последующие 2-3 часа - уже $100, городу просто не нужно, чтобы ты приезжал и оставлял на полдня свой автомобиль. В ряде американских стран действует другой механизм: какой бы тариф не был, через два часа убирайся. <...> Что касается Москвы, самое главное - не торопиться, решать вопрос через полемику, искать согласие, в этой проблеме заинтересованы не чиновники, не администрация, а в первую очередь, мы, обыватели", - считает директор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Михаил Блинкин.

По данным профессора кафедры маркетинга РЭУ имени Плеханова Романа Сидорчука, в Москве действуют самые низкие тарифы на парковку в мире. Стоимость двухчасовой стоянки в российской столице колеблется от $6 до $12,5, в то время как в Нью-Йорке (США) она достигает $32,97, в Токио (Япония) - $15,16, в Лондоне (Великобритания) - $16,26, в Сиднее (Австралия) - $28,45. При этом размер штрафных санкций в Москве за различные нарушения (неоплата парковки, стоянка в неположенном месте) также является самым "демократичным" - от 2,5 тыс. до 3 тыс. рублей.

"Часть автомобилистов в поисках парковочного места ездят по городу, соответственно, трафик повышается. В Москве сегодня сложились условия, в которых необходимо использовать стратегию и операционные решения демаркетинга, которые дадут возможность сокращать чрезмерный спрос на парковку. Наиболее быстрым и результативным инструментом в краткосрочной перспективе может стать ценообразование. Также мы предлагаем отменить или существенно ограничить бесплатную парковку на ряде загруженных улиц в центре Москвы, исключить или уменьшить время бесплатной парковки", - сказал он.

По прогнозам эксперта, это позволит разгрузить парковки на 15-20%, увеличить пропускную способность центральных улиц, а также снизить загруженность основных магистралей.

"Что касается вопросов точечной тарификации, мы с момента появления парковки корректировали тарифы, поднимали цены "по кольцам", постепенно набирали статистику, сначала внутри Бульварного кольца, затем Садового, на особо напряженных улицах, даже приходили к Третьему транспортному кольцу, к "Москве-Сити". <...> Сегодня цены, которые предлагают установить эксперты, - 500 рублей в час - кажутся нам завышенными, но уже не такими страшными, если речь идет о таких загруженных улицах как Петровские линии, Петровка, Неглинная, Черкасский переулок", - сказал руководитель ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП) Александр Гривняк.

Программа лояльности

Председатель комиссии по транспорту Общественной палаты Москвы, руководитель проекта "Пробок.нет" Александр Шумский предложил властям организовать программу лояльности для горожан, которые соблюдают дисциплину, пользуясь городскими стоянками. "В Москве не хватает программы лояльности для водителей. Нарушителей наказывают штрафами и эвакуацией, но есть люди, которые не нарушают правила. Мне кажется, можно говорить таким гражданам "спасибо", давать бонусы в виде пары дней бесплатной парковки в качестве подарка. Мы должны создавать модель поведения, к которой люди будут тянуться как хорошей", - добавил Шумский.

В настоящее время платная парковка действует в Москве более чем на 1 тыс. улиц, обустроено более 80 тыс. парковочных мест. Стоимость одного часа парковки варьируется от 40 рублей за пределами Третьего транспортного кольца и до 200 рублей на наиболее востребованных участках в границах Садового кольца и в районе "Москва-Сити". В последний раз тарифы на парковку повышались 2 декабря 2016 года.