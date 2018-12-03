Лауреатами премии мэра Москвы стали художник без кистей рук и слепоглухой писатель

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Премия мэра Москвы вручена в Государственном музее имени Пушкина людям с ограниченными возможностями здоровья, достигшим высоких результатов в различных сферах жизни, а также тем, кто внёс вклад в создание условий для всестороннего развития людей с инвалидностью.

"Сегодня отмечается Международный день инвалидов. Мы чествуем тех, кто своей жизнью доказывает, что никакие проблемы не могут быть препятствием для полноценной и зачастую восхищающей людей биографии. И тех, кто взял миссию помогать таким людям. <...> Всего поступило 50 заявок, дальше конкурсная комиссия работала над тем, чтобы выбрать десять награждений", - сказал перед вручением премии руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

Он отметил, что для победителей впервые разработан специальный нагрудный знак, кроме того, каждый из них получит материальное вознаграждение в размере 150 тыс. руб.

Победителями премии стали десять человек, в их числе Александр Похилько, который смог стать успешным художником, не имея кистей рук, незрячий музыкант Олег Аккуратов, слепоглухой писатель Александр Суворов.

Согласно справке департамента культуры Москвы, в 2018 году заявочная кампания премии прошла с 10 августа по 1 сентября.

Международная премия Н. А. Островского была учреждена как общественная премия музеем-центром "Преодоление" в 2004 году к 100-летию со дня рождения писателя. За все время её получили около 200 человек. С текущего года премия получила государственный статус и вручается как премия мэра Москвы.