Благодарственные письма мэра получили маломобильные москвичи

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Руководитель департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Петросян вручил на концерте в честь дня инвалидов москвичам с ограниченными возможностями здоровья благодарственные письма мэра за достижения в спорте, искусстве, волонтерстве и других сферах жизни, передает корреспондент ТАСС.

"Я не так давно вернулась с соревнований из Польши и привезла одну золотую медаль и две серебряные в составе сборной России. Началось все шесть лет назад, когда я начала заниматься иппотерапией, а уже четыре года назад я пришла в спорт. Конечно, без поддержки родителей, моих тренеров и лошадей ничего бы не получилось, но немаловажно ставить перед собой цели и идти к ним для того, чтобы достичь высот любому человеку. Моя цель на ближайшее время - поступить в институт на психолога, стать более самостоятельной и независимой от родителей, а также поехать на олимпиаду в Токио в 2020 году", - сказала инвалид с ДЦП, 18-летняя мастер спорта, абсолютная чемпионка России по паралимпийской выездке, победитель в номинации "За волю к победе" Флена Морозова.

Победителем в номинации "Золотые руки" стала 32-летняя инвалид на кресле-каталке, художник-керамист Наталья Базовкина.

"Я занимаюсь росписью тарелок, но без моих близких людей и моего учителя я бы не достигла таких высот. Хотелось бы сказать всем людям с ограниченными возможностями, чтобы они не сидели дома, а искали свое любимое дело, как когда-то нашла его я, ходили на различные мероприятия, которые проводит город, тем более за последние несколько лет Москва стала более доступной для нас, например, служба сопровождения в метро меня очень выручает. Но хотелось бы, чтобы не было бордюров, потому что они создают трудности в передвижении", - поделилась пожеланиями Базовкина.

Благодарственные письма были вручены также в номинациях: "Преодолевая побеждай", "За стремление к знаниям", "За активную общественную деятельность", "Дело жизни" и "За активное участие в волонтерском движении". Кроме того, были отмечены победители общегородского конкурса на лучшие городские объекты, приспособленные для маломобильных групп граждан "Город для всех", который проводится городом с 2009 года, его лауреатами стали 36 организаций.

В Москве проживает более миллиона людей с инвалидностью, в том числе около 40 тыс. детей-инвалидов. Ежегодно в столице 3 декабря отмечается международный день инвалидов, в 2018 году около 350 мероприятий пройдет в рамках данного мероприятия.