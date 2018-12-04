В Москве разрешили автомобилистам исправлять ошибки при оплате парковки до конца суток

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Власти Москвы внесли корректировки в мобильное приложение "Парковки Москвы", разрешив автомобилистам самостоятельно исправить допущенные при оплате парковки ошибки до конца суток. Новые функции будут доступны для пользователей в первом квартале 2019 года, сообщается во вторник на портале мэра и правительства столицы.

"В Москве изменили правила оплаты парковки в мобильном приложении "Парковки Москвы". Теперь автомобилисты смогут самостоятельно исправлять свои ошибки, допущенные во время оплаты. Прежде в случае, если время парковочной сессии закончилось, а водитель забыл ее продлить и машина стояла на парковке дольше положенного времени, выписывали штраф за неоплаченную стоянку. Теперь автомобилисты смогут доплатить за парковку до конца текущего дня (до 23:59)", - говорится в сообщении.

Кроме того, теперь автомобилисты до конца суток смогут исправить номер парковки в случае ошибки и оплаты неверной суммы.

Также пользователь, у которого в приложении зарегистрировано несколько транспортных средств, теперь не будет дважды оплачивать парковку в случае ошибки при выборе автомобиля. Он также сможет внести изменения в приложении до конца дня.

"Благодаря изменениям в правилах оплаты парковки горожане станут реже получать штрафы при некорректном заполнении данных. Все эти функции будут доступны для автомобилистов в официальном приложении парковок в первом квартале 2019 года", - поясняется в материале.