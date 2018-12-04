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В Москве выпустили проездной брелок "Тройка" с новогодним дизайном

На двух тысячах вышедших экземплярах изображены пингвины
© Официальный сайт Мэра и Правительства Москвы

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Москвичи и гости столицы смогут приобрести брелок с функцией транспортной карты "Тройка" с новогодним дизайном. Об этом сообщается во вторник на портале мэра и правительства столицы.

"В продажу поступили брелоки с функцией транспортной карты "Тройка" с новогодним дизайном. Их можно приобрести в сувенирных витринах на стойках "Живое общение" московского метро и в сувенирных магазинах на станциях "Маяковская" и "Трубная", - отмечается в сообщении.

На тематических брелоках изображены четыре пингвина. Трое из них украшают елку гирляндой, еще один катается на санях.

Тираж составляет две тысячи экземпляров, стоимость одного брелока 300 рублей.

Кроме того, в конце декабря в кассы столичной подземки также поступят карты "Тройка" из новогодней коллекции. Их дизайн будет таким же, как у праздничных брелоков, уточняется в материале.

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