Три миллиона проблем решили москвичи через портал "Наш город" за семь лет

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Три миллиона проблем были решены через московский портал взаимодействия с властью "Наш город" с момента его запуска в 2011 году. Об этом говорится на сайте мэрии во вторник.

"Портал "Наш город" помог решить три миллиона проблем. Трехмиллионное обращение зарегистрировали 27 ноября. Проблему устранили в течение суток", - говорится в сообщении.

Портал "Наш город" был создан в 2011 году по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина. По данным на конец ноября, на сайте зарегистрировались 1,3 млн пользователей.

Жители города с помощью этого электронного ресурса могут контролировать своевременность и качество работ по ремонту, благоустройству и обслуживанию объектов городского хозяйства. Также через портал можно сообщать о нарушениях и оценивать работу госучреждений и метро, чистоту и порядок во дворах и городских парках.

В сообщении отмечается, что на портале "Наш город" действует многоуровневая система обработки жалоб. На решение вопроса отводится не более восьми рабочих дней.

Всего на ресурсе доступен 191 тематический раздел, из них 14 сезонные, связанные с зимними темами. По данным "Нашего города", в топ-3 наиболее популярных разделов вошли "Дворовые территории", "Многоквартирные дома" и "Дороги".