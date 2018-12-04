В Москве завершили ремонт фасадов здания XVIII века, принадлежащего МАИ

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Комплексный ремонт фасадов здания Московского авиационного института на Николоямской улице в центре столицы завершен, здание является памятником XVIII века, сообщила пресс-служба Мосгорнаследия.

"Мосгорнаследие официально подтвердило окончание ремонта фасадов выявленного объекта культурного наследия "Главный дом городской усадьбы, XVIII века". Здание, расположенное по адресу: Николоямская улица, дом 11, строение 1, находится в пользовании ФГБОУ ВО "Московский авиационный институт", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты отремонтировали кирпичные стены, заделали все трещины, воссоздали штукатурное покрытие, окрасили фасады, заменили кровлю и водосточные трубы. Отдельным этапом стал ремонт декоративных гипсовых лепных деталей фасада с восстановлением утраченных элементов

В Мосгорнаследии отмечают, что трехэтажное старинное здание на Николоямской улице является образцом типичного доходного жилого дома конца XIX века и важным элементом исторической застройки Таганского района. "Его отличает интересный фасад в стиле классицизма авторства архитектора Августа Вебера, украшенный лепным декором. На протяжении своей истории дом преимущественно принадлежал фабрикантам и купцам. Осенью этого года был проведен комплекс ремонтных работ по обновлению уникальных фасадов памятника", - цитирует пресс-служба руководителя Мосгорнаследия Алексея Емельянова.