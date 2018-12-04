Более 3 тыс. площадей, улиц, парков и дворов благоустроено в Москве в 2018 году

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Свыше 3 тыс. площадей, улиц, парков и дворов в столице благоустроено в этом году. В частности, преобразилась площадь вблизи станции метро "Улица 1905 года", Кадашевские переулки, а также создан новый прогулочный бульвар около парка Горького, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"3,2 тыс. площадей, улиц, переулков, парков, дворов, детских и спортивных площадок и подходов к станциям метро благоустроено в Москве в 2018 году", - написал мэр на своем персональном сайте.

В частности, преобразилась площадь у метро "Улица 1905 года". Территорию зачистили от незаконных ларьков и хаотичной парковки, создано комфортное общественное пространство, совмещающее функции прохода к метро и места отдыха и встреч.

"Весной 2019 года сделаем на площади "зеленый экран" из деревьев и кустарников, который защитит прохожих от шума и пыли со стороны улицы 1905 года", - добавил Собянин. Также в этом году приведены в порядок 1-й, 2-й и 3-й Кадашевские переулки. Там расширились тротуары, появились скамейки, вазоны, чугунные опоры для фонарей, которые соответствуют историческому облику этого места.

"В ближайшее время здесь появятся более 40 новых деревьев. К сожалению, пока не удалось включить в план благоустройства Кадашевскую набережную. Нужно дождаться окончания строительства нового здания Третьяковской галереи", - отметил градоначальник.

В 2018 году в Москве был создан новый прогулочный бульвар, который ведет от Ленинского проспекта в парк Горького, он расположен между зданиями МИСиСа и Первой градской больницы. "На бульваре установили волнообразную перголу и скамейки, обустроили смотровую площадку с видом на парк Горького, в который ведет широкая парадная лестница с пандусом. Благодаря новому входу парк стал ближе для пассажиров, пользующихся наземным транспортом и станцией метро "Октябрьская", а также для жителей кварталов, расположенных вдоль Ленинского проспекта", - сказал Собянин.