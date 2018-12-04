В Москве рассказали о параметрах первого маршрута автобуса-амфибии

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Власти Москвы рассказали о параметрах первого маршрута, по которому будет курсировать автобус-амфибия. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГБУ "Мостранспроект", водная часть маршрута займет около 60 минут.

"Автобусы-амфибии планируется запустить по маршруту, водная часть которого, по предварительным расчетам, займет около часа, а сухопутная - 30-40 минут", - сказал собеседник агентства.

На маршруте планируется пять остановок. Рассматривается вариант съезда в воду около причала Метромост и выезд на сушу у причала Новоспасский мост, добавил представитель пресс-службы.

Ранее сообщалось, что власти Москвы планируют реализовать проект по запуску автобусов-амфибий, которые смогут передвигаться как по рекам, так и по улицам Москвы. На первом этапе планируется закупить пять автобусов-амфибий и заключить контракт жизненного цикла, чтобы работоспособность транспорта обеспечивал поставщик. Предварительная оценка проекта по закупке автобусов-амфибий составляет 325 млн рублей. Эти средства заложены в проекте бюджета Москвы на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.