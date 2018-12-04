Электробусы вышли на новый маршрут в Москве

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Четыре электробуса вышли на новый маршрут №80 на северо-востоке Москвы. Маршрут проходит от 6-го микрорайона Бибирева до Осташковской улицы, сообщили ТАСС в пресс-службе Мосгортарнса.

"Маршрут № 80 стал вторым по счету, где начали курсировать электробусы. Преимущества транспорта нового поколения теперь смогут оценить еще больше горожан. По мере поставки мы будем увеличивать число электробусов и выпускать их на маршруты и в других районах столицы. Всего по улицам города сегодня курсирует 21 автобус на электрической тяге", - приводит пресс-служба слова главного инженера ГУП "Мосгортранс" Павла Хмелева.

С сентября электробусы работают на маршруте № 73 от ВДНХ до 6-го микрорайона Бибирева. В общей сложности они перевезли 450 тысяч пассажиров.

Экологичный транспорт в столицу поставляют российские производители - "КамАЗ" и ГАЗ. Каждый из них до конца марта 2019 года поставит по 100 электробусов и 31 зарядной станции. По условиям сервисных контрактов, производители обеспечивают полную функциональность подвижного состава и зарядной инфраструктуры в течение 15 лет.

Московский электробус вмещает 85 пассажиров, имеет 30 мест для сидения. Низкий уровень пола, наличие пандуса (аппарели) и накопительная площадка обеспечивают высокий комфорт для всех пассажиров, включая маломобильных. Салон оснащен системами климат-контроля, спутниковой навигации, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, информационными медиаэкранами и бесплатным Wi-Fi.