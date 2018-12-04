Более 21 млн рублей планируют потратить в Москве на новогоднее оформление поездов метро

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Администрация московского метрополитена планирует потратить более 21 млн рублей на новогоднее украшение 14 поездов на 13 линиях подземки. Соответствующие документы размещены на портале госзакупок.

"Выполнение работ по оформлению внешней и внутренней поверхности подвижных составов на линиях ГУП "Московский метрополитен", посвященных Новому году. Начальная цена контракта - 21 млн 708 тыс. 49 рублей", - говорится в тексте закупки.

Уточняется, что на 12 линиях столичного метрополитена будет курсировать по одному украшенному поезду, на Арбатско-Покровской линии - два новогодних состава.

Впервые новогодний поезд был запущен на Кольцевой линии столичного метро в 2016 году.