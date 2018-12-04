Пользователи "Тройки" смогут разместить на карте свою фотографию

"После разработки новой билетной системы для всех видов транспорта Москвы карта "Тройка" станет персональной и на ней можно будет при желании разместить свою фотографию", - говорится в сообщении.

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Пользователи транспортной карты "Тройка" теперь смогут забрендировать проездной по своему вкусу, к примеру, разместив на ней свою фотографию. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте столичного департамента транспорта.

После разработки Новой Билетной Системы для всех видов транспорта Москвы карта Тройка станет персональной и на ней можно будет при желании разместить свою фотографию.

Ранее московский метрополитен объявил о подготовке к реформе билетной системы, которая предусматривает персонализацию карт "Тройка" и возможность интеграции с билетными системами других регионов. Предполагается, что пассажиры получат возможность проверить баланс карты, заблокировать ее, а остаток на счете перенести на другую карту. Карту "Тройка" можно будет пополнять в режиме реального времени без дальнейшей активации средств через желтый информационный терминал. Пополнить карту и записать на нее все виды билетов без активации у терминала можно будет и через приложение "Метро Москвы".