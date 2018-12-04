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Движение поездов на Белорусском направлении МЖД введено в график после сбоя

Поезда задерживались по техническим причинам

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Электрички на Белорусском направлении Московской железной дороги (МЖД) следуют согласно графику после сбоя, который привел к задержке нескольких поездов. Об этом во вторник сообщается на сайте МЖД.

Ранее несколько пригородных поездов из Москвы следовало с увеличенными интервалами по техническим причинам.

"Железнодорожники ввели в график движение поездов на Белорусском направлении Московской железной дороги. В настоящее время электрички отправляются в рейсы и следуют по маршруту по расписанию", - говорится в сообщении.

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