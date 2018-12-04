Сборник рассказов "Поезд идет на Восток" презентуют 9 декабря на ярмарке в Москве

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Сборник рассказов "Поезд идет на Восток" участников высших литературных курсов Литературного института имени М. А. Горького презентуют на ярмарке в рамках Дней Дальнего Востока в Москве. Над книгой работали 13 молодых авторов, сообщила во вторник пресс-служба Минвостокразвития.
"В последний день ярмарки - 9 декабря 2018 года - на дальневосточной ярмарке пройдет презентация сборника рассказов "Поезд идет на Восток". Сборник подготовлен в рамках высших литературных курсов Литературного института имени М. А. Горького под руководством известного писателя Евгения Попова. Авторами стали 13 молодых авторов, которые написали рассказы о Дальнем Востоке", - говорится в сообщении.
По данным министерства, представлять сборник будет Попов. Мероприятие посетят председатель комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов, а также член комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Анатолий Широков.
"Дальний Восток, российские регионы должны быть представлены в современной русской литературе. Сейчас те люди, которые хотят проявить себя в творчестве, в том числе начинающие писатели из среды национальных коренных народов, могут поступить в Литературный институт имени М. А. Горького. Сейчас есть те возможности, которыми должны пользоваться молодые авторы", - цитирует пресс-служба Попова.
Дни Дальнего Востока в Москве проходят с 3 по 15 декабря. В первую неделю для участников организована Дальневосточная ярмарка на Тверской площади, затем пройдет фестиваль, который станет местом встречи молодых специалистов с работодателями из ДФО. В рамках деловой программы мероприятия запланированы выступления спикеров на темы ведения бизнеса, урбанистики, медиа и волонтерства.