Собянин заявил, что программа "Мой район" не потребует урезания расходов бюджета Москвы

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Реализация программы "Мой район", уравнивающей районы Москвы по комфортности проживания, не потребует урезания других статей расходов городского бюджета, сообщил во вторник в эфире телеканала ТВЦ мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мы ничего не собираемся урезать. Вопрос - как сконцентрировать эти расходы, как их перенаправить так, чтобы они максимально работали на жителей. Вот вся задача, она не финансовая, а больше управленческая", - сказал Собянин, отвечая на соответствующий вопрос ведущего.

Он отметил, что город и раньше "не стоял на месте" в плане развития доступности различных услуг и комфортности проживания. "Мы будем продолжать такую политику, при которой наши районы будут с каждым годом более красивые, более ухоженные, более комфортные для жителей", - сказал мэр.

Программа "Мой район" легла в основу предвыборной программы Собянина в 2018 году. Она формировалась на основе наказов жителей Москвы, собранных во время предвыборной кампании. Цели программы, по словам мэра, - создание равных возможностей для жителей всех районов столицы по доступности образования, медицинских услуг, транспорта, качественного благоустройства и объектов культуры, решение проблем конкретных районов и формирование в каждом из них комфортной и интересной социокультурной среды.

В начале ноября Собянин подписал распоряжение о создании автономной некоммерческой организации "Мой район" в целях комплексного развития районов столицы.