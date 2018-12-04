Собянин: фестивальная площадка в Новокосино оказалась прибыльнее, чем на Манежной площади

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Фестивальная площадка в столичном районе Новокосино оказалась прибыльнее, чем аналогичная на Манежной площади Москвы. Об этом сообщил во вторник мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "ТВ Центр".

Фестивальная площадка в районе Новокосино открылась в сентябре 2018 года по просьбе местных жителей. На ней, в частности, прошли мероприятия "Золотой осени".

"В Новокосино такая фестивальная ярмарочная площадка, которую мы построили, дает доход больше, чем на Манежке. Мне самому с трудом верится", - сказал он.

Мэр Москвы объяснил этот эффект тем, что в крупных районах столицы назрела потребность в общественном пространстве.

"Огромные районы Москвы остались без такого объединяющего пространства. Есть скверы проходные, парки, но, чтобы собраться и провести какой-то праздник, ярмарку, чтобы это было празднично и красиво, - такого не было <…> В наших районах живут от 100 до 250 тыс. [человек], это целые города, это оказалось чрезвычайно востребованным", - добавил Собянин.

По его словам, появление таких фестивальных площадок в районах города стало "магнитом" для людей.