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Реконструкция МКАД и Волоколамского шоссе в Москве начнется в начале 2019 года

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что подрядчик уже выбран

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Реконструкция транспортной развязки на пересечении МКАД и Волоколамского шоссе начнется в начале 2019 года. Об этом сообщил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин.

"Конкурс разыгран, подрядчик выбран. В начале 2019 года начнется реконструкция развязки МКАД и Волоколамского шоссе", - сказал он в эфире телеканала "ТВ Центр".

Как уточняется на сайте столичного Стройкомплекса, проект реконструкции предполагает расширение Волоколамского шоссе из области в центр до пяти полос, строительство бокового проезда Волоколамского шоссе из области в центр в пределах МКАД.

Также планируется реконструировать путепровод на пересечении МКАД с Волоколамским шоссе на восемь полос в одном направлении и построить разворотную эстакаду с внутренней на внешнюю сторону МКАД.

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Собянин, Сергей СеменовичРоссия
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