Реконструкция МКАД и Волоколамского шоссе в Москве начнется в начале 2019 года

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Реконструкция транспортной развязки на пересечении МКАД и Волоколамского шоссе начнется в начале 2019 года. Об этом сообщил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин.
"Конкурс разыгран, подрядчик выбран. В начале 2019 года начнется реконструкция развязки МКАД и Волоколамского шоссе", - сказал он в эфире телеканала "ТВ Центр".
Как уточняется на сайте столичного Стройкомплекса, проект реконструкции предполагает расширение Волоколамского шоссе из области в центр до пяти полос, строительство бокового проезда Волоколамского шоссе из области в центр в пределах МКАД.
Также планируется реконструировать путепровод на пересечении МКАД с Волоколамским шоссе на восемь полос в одном направлении и построить разворотную эстакаду с внутренней на внешнюю сторону МКАД.