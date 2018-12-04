Собянин: возможности для записи в проект "Московское долголетие" будут расширены

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Москвичи старшего поколения в будущем смогут подать заявки на участие в проекте "Московское долголетие" в учреждениях образования, спорта, культуры. Сейчас такая возможность существует только в центрах социального обслуживания, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "ТВ Центр".

"Программа будет развиваться, будем анализировать активность. Не так давно мы приняли решение: если раньше запись велась только через центры социального обслуживания, то теперь можно будет записываться во всех учреждениях Москвы - культуры, образования, спорта", - сказал Собянин.

По его словам, сегодня в Москве проживают около 3 млн пенсионеров, из них участниками программы стали более 170 тыс. "Цифры обновляются очень быстро. В ближайшие годы будет 200-300 тыс. участников", - отметил мэр.

Проект "Московское долголетие" был создан по инициативе мэра Москвы в 2018 году, он стартовал 1 марта. Его цель - помочь старшему поколению поддерживать активный и здоровый образ жизни, создать максимум возможностей для самореализации. В рамках проекта московским пенсионерам предлагается бесплатно посещать занятия в домах культуры, парках, школах, физкультурно-оздоровительных комплексах и других организациях. Стать участниками могут все москвичи пенсионного возраста.