Экспозиционные площади ВДНХ в Москве в перспективе увеличат в два раза

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Экспозиционные возможности ВДНХ после окончания реставрации увеличатся вдвое, это будет выставочная площадка мирового уровня, сообщил во вторник в эфире телеканала "ТВ Центр" мэр Москвы Сергей Собянин.

"Возможности главного назначения выставки - экспозиционной деятельности - будут увеличены: экспозиционные площади будут увеличены в два раза от сегодняшних площадей, это будет площадка мирового уровня", - сказал Собянин.

Он также выразил надежду, что в следующем году на ВДНХ будет достроен уникальный детский парк развлечений.

"Мы должны закончить ландшафтный парк, благоустройство территории, закончить реставрацию памятников архитектуры, в том числе фонтанов, <...> закончить реставрацию павильона "Украина", - отметил мэр.

Комплексные работы по благоустройству и реставрации начались в 2014 году, когда территория ВДНХ была передана правительству Москвы. После завершения противоаварийных и первоочередных работ на ВДНХ ключевым направлением стала комплексная реставрация исторических павильонов, которые по большей части не ремонтировались со времен их постройки.